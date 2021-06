Terni, incidente tra via Cesi e via Battisti: una donna in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì all’incrocio tra via Cesi e via Battisti. L’impatto c’è stato tra due autovetture, una Renault Scenic proveniente da via Cesi ed una Fiat Punto che procedeva lungo via Battisti: nell’urto i due veicoli hanno riportato diversi danni mentre i conducenti sono rimasti illesi. Soccorsa dal 118 la passeggera – una donna di mezza età – della Fiat Punto che, sotto shock, è stata condotta al Santa Maria per gli accertamenti del caso. Sul posto per la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni.

