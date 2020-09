Terni, violento impatto auto-scooter in via del Centenario

Incidente nel pomeriggio di lunedì all’incrocio via del Centenario – via dei Gonzaga, a Terni, tra una Daihatsu Terios condotta da una donna ed uno scooter con in sella un uomo di mezza età. Particolarmente violento l’impatto: il conducente del motociclo era dolorante ma cosciente. È stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in ospedale al ‘Santa Maria’. All’interno del veicolo anche una bambina, rimasta illesa. Sul posto gli agenti della polizia Locale, il 118 e i vigili del fuoco per l’operazione di messa in sicurezza – auto alimentata a gpl – dell’auto.

