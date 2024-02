Terni, perenne lite Comune-Ater. Aniello: «E gli 80 milioni del superbonus?»

Lo scontro mediatico tra Comune di Terni e Ater Umbria non si placa. Tutt’altro. A poche ore dalla replica dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale nei confronti di palazzo Spada, ad intervenire di nuovo sul tema è l’assessore Mascia Aniello. Di mezzo ci finisce anche il superbonus.

La bagarre

«Le chiacchiere di Ater Umbria stanno a zero: la condizione – scrive la Aniello – di parte degli alloggi popolari, facciate e spazi pertinenziali, a partire dalle strade interne, è sotto gli occhi di tutti. Le mancate manutenzioni non trovano giustificazioni nel fatto che, in alcuni casi, si registrino comproprietà: questi argomenti hanno il sapore di miseri alibi. Così come è un povero alibi, sopraggiunto peraltro in corsa, il voler attendere la convocazione della Regione, quando Ater aveva ufficialmente concordato la data dell’incontro in Comune. Non solo. Gli stessi numeri snocciolati da Ater nel suo comunicato dimostrano intanto come la Regione, negli ultimi cinque anni, dopo decenni di trascuratezza, abbia investito su Terni fondi propri modesti, per poco più di una decina di milioni di euro, cioè nulla rispetto al caos accumulato e nulla rispetto al contributo da parte di una città costituitiva dell’Ente regionale stesso, come Terni».

Superbonus

Si prosegue su altri fronti: «Tuttavia la cosa più grave è che Ater – scrive la 42enne titolare al decoro urbano – abbia evitato di ricordare le quote puntuali della propria spesa: nessun cenno alle necessarie manutenzioni straordinarie da noi richieste per i vecchi complessi; Atrr si è invece largamente dedicata all’acquisto di nuovi appartamenti, fatto taciuto nel comunicato, ma reso noto alcuni giorni fa dalla Regione stessa nel servizio Tgr del 23 gennaio scorso. Quindi si prosegue sulla linea di sempre: facciate e aree pertinenziali dei vecchi complessi sempre più logore e impresentabili per dichiarata scelta politica della Regione a monte. Inoltre, da Ater, non si è più sentito parlare di un solo euro di superbonus, probabilmente uno dei peggiori fallimenti dell’attuale gestione: eppure, nel febbraio 2021, Ater parlava di occasione importante. Poi, esattamente un anno dopo, Ater individuava il vantaggio in almeno 80 milioni di euro di nuove risorse da investire. Ma dove sono finiti? Spoiler: da nessuna parte. Per tutti questi motivi il Comune di Terni non perderà altro tempo in inutili chiacchiere o in confronti ‘graziosamente’ concessi. Il sindaco Bandecchi ha già avviato l’iter della prima ordinanza diretta ad Ater per riqualificare le aree di via Brodolini, trascurate da sempre. Se Ater e Regione pensano, invece, che noi abbassiamo la testa, se credono – concludono – di poter dettare le regole a loro piacimento, se ritengono di proseguire nel dileggio, hanno fatto davvero i conti sbagliati: saranno costretti a muoversi per legge».