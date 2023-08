Terni, problema pini: il Comune ordina alla Provincia di abbatterne quattro

di S.F.

Terni ed il problema dei pini, non se ne esce. In corso i controlli in viale Centurini, ma non solo: il Comune ha formalmente ordinato l’abbattimento di quattro esemplari lungo viale Trieste, a pochi metri dall’istituto ‘Cesi-Casagrande’. Il destinatario dell’ordinanza? La Provincia. Curioso.

IL PROBLEMA ATTUALE IN VIALE CENTURINI

Cosa è successo

Si parla del tratto all’altezza dell’incrocio tra via Mazzieri (università) e via Croce, dove ci sono gli impianti sportivi. Motivo? «La sede stradale presenta difformità della planarità, gobbe e dissesti che compromettono la libera e sicura circolazione stradale». Lo scorso 22 giugno la polizia Stradale ha inviato una missiva a palazzo Spada per far presente che è ora di intervenire. E cosa c’entra la Provincia in tutto ciò? Semplice, nell’ordinanza viene specificato che è di loro competenza in quanto l’ente è proprietario di quell’area. L’ordinanza riguarda l’abbattimento di quattro pini, la rimozione delle radici e il ripristino della porzione elastica del solido stradale in conglomerato. «Immediatamente e senza indugio», viene specificato. Successivamente ci sarà la piantumazione di almeno due piante da minimo 2 metri di altezza. Tutto ciò da fare entro e non oltre 40 giorni, ovvero fine settembre. Vedremo. Il responsabile del procedimento è il funzionario tecnico Federico Nannurelli e la firma sull’atto è del sindaco Stefano Bandecchi. C’è possibilità di ricorso al Tar, come di consueto in questi casi. Preavvisato il prefetto Bruno.