Aumento dello 0,9% rispetto a giugno – la metà del dato nazionale che è del +1,7% – e carrello della spesa più conveniente. Ma non mancano i rincari in alcuni settori: è quanto emerge dal bollettino elaborato dagli uffici statistici del Comune di Terni per l’inflazione.

«Rispetto al mese di giugno il caro energia, l’aumento del costo dei servizi bancari e l’incremento stagionale dei servizi legati alle vacanze hanno fatto registrare un aumento medio dei prezzi pari allo 0,4% in linea con il dato nazionale. Per fortuna – spiegano da palazzo Spada – a Terni nel mese di luglio sono diminuiti in media i prezzi dei beni alimentari ( a livello nazionale anche a luglio si sono registrasti rincari). Più convenienti del mese scorso frutta verdura e acqua minerale sicuramente molto utilizzati vista la stagione calda». Nel dettaglio a Terni, a luglio, è sceso il costo per la spesa. In particolar modo per la frutta (-5,4%) e dei vegetali (-1,2%). Giù anche il costo dell’acqua minerale. «Si segnala, vista la stagione e il largo consumo, l’aumento del costo dei gelati (+4,7%) sul quale pesano di certo i rincari subiti dalle materie prime: latte, uova, frutta, cacao», viene sottolineato. «In con l’andamento generale dei mercati globali si registrano ancora aumenti di prezzo per caffè, tè e cacao (che segna +19,1% rispetto a luglio 2024) ai quali si aggiunge il riso aumentato in un anno del 7,4%».

Segno più anche per l’assicurazione sui mezzi di trasporto rispetto al 2024: +21,6% per le moto e +13,3% per i ciclomotori. «Rispetto al mese di giugno il caro energia, l’aumento del costo dei servizi bancari e l’incremento stagionale dei servizi legati alle vacanze hanno fatto registrare un aumento medio dei prezzi pari allo 0,4% in linea con il dato nazionale». Della questione se ne occupa in prima battuta la funzionaria con elevata qualificazione dell’ufficio statistica, Simona Coccetta.