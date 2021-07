Terni, infortunio in Ast: mano schiacciata per un operaio

Ha riportato una prognosi di 30 giorni un operaio dell’Ast di Terni che nelle prime ore di domenica è stato trasportato all’ospedale Santa Maria dopo un infortunio sul lavoro avvenuto all’interno del reparto Pix1 dello stabilimento di viale Brin. L’uomo ha in particolare riportato la frattura del 5° metacarpo della mano sinistra, rimasta schiacciata da un cilindro che – in base a quanto accertato – in fase di inserimento è scivolato dalla sua mano destra. Si tratta di un nuovo infortunio ad un arto che vede protagonista un operaio all’interno della fabbrica, dopo quelli già accaduti, con gravità diverse, nelle scorse settimane.

