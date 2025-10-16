L’intimazione di pagamento le è stata recapitata nell’aprile del 2024, dall’Agenzia Entrate Riscossione, per una cifra ‘monstre’ di circa 180 mila euro, 7.600 dei quali richiesti da Inps, oltre ad interessi e sanzioni, per contributi non versati relativi agli anni 1995 e 1996. La vicenda, relativa ad una donna ternana, è finita in tribunale. Che le ha dato ragione – sentenza del giudice del lavoro Manuela Olivieri – annullando la cartella (con contestuale condanna di Inps al pagamento delle spese) perché quei contributi sono da tempo prescritti.

Andando per ordine, nel 2002, per i contributi previdenziali in questione, la donna aveva ricevuto una cartella Inps che non aveva saldato e a cui non si era opposta. Dopo 22 anni, lo stesso Istituto – attraverso l’Agenzia Entrate Riscossione – si è rifatto vivo, rivendicando la somma. Ne è scaturita una causa di fronte al tribunale civile, con la donna assistita dall’avvocato Lorenzo Apuzzo del Foro di Terni, in cui ciascuno ha sostenuto il proprio punto di vista.

Secondo Inps le somme erano tutt’ora dovute anche in ragione di un atto notificatole nel 2018 dall’Agenzia delle Entrate. Per la signora, invece, il tutto era da tempo prescritto – il termine di legge è di cinque anni – e quindi nulla era più dovuto. La sentenza del giudice del lavoro, ovviamente impugnabile dal soccombente, ha dato ragione a lei. Allo stato, è pendente un altro giudizio – per l’importante componente fiscale dell’intimazione – di fronte alla locale commissione tributaria. E anche lì la partita si gioca sull’intervenuta (o meno) prescrizione.