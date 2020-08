Terni, insegue l’ex e dà pugno a donna che era con lui

Ha inseguito l’ex in automobile e, quando si è accorta che al suo fianco c’era un’altra donna, è passata alle maniere forti colpendola con un pugno in volto. La protagonista, una romena, è stata denunciata dalla polizia di Stato a Terni per lesioni personali.

L’inseguimento

La donna ha affiancato il veicolo dell’ex dopo una serie di manovre pericolose – sfiorata la collisione – e, dopo averlo indotto a fermarsi, è scesa per attaccare. Ad intervenire la squadra Volante e la polizia Locale: gli agenti gli hanno contestato anche le infrazioni al Codice della strada.