Un Daspo e otto divieti di ritorno a Terni: li ha emessi in questi giorni il questore Michele Abenante nell’ambito di alcune attività svolte sul territorio dalle varie forze di polizia. Di seguito il dettaglio fornito dalla questura di Terni.

Il Daspo, per due anni, ha riguardato un tifoso della Narnese che durante il match Narnese-Cannara dello scorso febbraio aveva lanciato in campo un petardo. Il provvedimento è stato adottato su proposta dei carabinieri del comando stazione di Narni.

I cinque cittadini cileni fermati dalla polizia di Stato venerdì scorso a ponte Le Cave, oltre alle denunce, sono stati colpiti dal divieto di ritorno a Terni per tre anni. I cinque, due uomini e tre donne, avevano rubato denaro – circa 2 mila euro – da un’auto ferma in sosta in via Mazzini, di proprietà du una commerciante.

Divieto di ritorno per tre anni anche per tre cittadini di origini campane arrestati dai carabinieri della Compagnia di Terni sempre venerdì, al termine di un inseguimento iniziato nei pressi dello svincolo E45 di San Gemini e conclso a Sabbione. L’auto con i tre a bordo era stata segnalata in relazione ad una truffa compiuta il giorno stesso ai danni di un’anziana a Bastia Umbra (Perugia).