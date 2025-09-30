L’arresto risale alla mattinata di martedì 23 settembre e, operato dai carabinieri sella Sezione operativa della Compagnia di Terni nei pressi dell’incrocio fra viale Aleardi e viale Prati, riguarda un 38enne di nazionalità italiana, residente a Terni e già noto alle forze dell’ordine, per i reati di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. A riepilogare l’accaduto è una nota dell’Arma.

A lanciare l’allarme è stato un 39enne che, in stato di agitazione, ha chiamato il 112 dicendo di avere bisogno di aiuto e di trovarsi nei pressi del centro commerciale ‘Cospea’. Ai militari dell’Arma l’uomo – seminudo e scalzo – ha raccontato di essere stato raggiunto poco prima da un conoscente – identificato poi nel 38enne – presso la sua abitazione. Quest’ultimo avrebbe sfondato la porta d’ingresso, intimandogli di saldare un vecchio debito di droga. Ma il 39enne in quel momento non aveva nulla da dargli: «Al termine di una colluttazione – riferiscono i carabinieri nella nota – è stato costretto a seguire il conoscente che lo ha minacciato con un cacciavite e una pistola». Salito a bordo dell’auto del 38enne, il soggetto minacciato è stato poi lasciato presso la casa della sua fidanzata, «con l’impegno di recuperare il denaro richiesto prima del ritorno del conoscente».

Quando l’aggressore si è allontanato, la vittima ha chiesto aiuto al 112, giunto sul posto con personale delle Sezioni operativa e radiomobile. I militari si sono appostati per attendere il ritorno del 38enne che poco dopo si è rifatto vivo. Ma quando i carabinieri si sono qualificati, «l’uomo ha ingranato la retromarcia, trascinando per alcuni metri uno degli operanti che si era agganciato allo sportello, speronando l’autovettura-civetta che era posizionata alle sue spalle e dandosi alla fuga a velocità sostenuta per le vie della città».

Ne è nato un inseguimento fatto anche di manovre pericolose da parte del 38enne, poi fermato nei pressi dell’incrocio semaforico Aleardi-Prati. L’uomo è stato arrestato, quattro carabinieri sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni riportate in quei momenti concitati e poi è partita anche la perquisizione domiciliare. A casa del 38enne i militari dell’Arma hanno trovato «13 grammi di hashish ed altrettanti di marijuana, una dose di cocaina nonché una pistola giocattolo priva di tappo rosso, motivo per il quale l’uomo è stato denunciato anche per detenzione di droga a fini di spaccio».

Inizialmente associato al carcere di vocabolo Sabbione, il soggetto si è visto poi applicare la misura dei domiciliari su decisione del gip di Terni. A difenderlo c’è l’avvocato Francesco Mattiangeli. Nell’interrogatorio, il 38enne ha negato i fatti, rappresentando che si era recato a casa del 39enne per recuperare la sua macchina che gli aveva prestato, che la sostanza stupefacente trovata in casa era per uso personale e che non si era accorto che ad inseguirlo erano i carabinieri, scambiandoli per malintenzionati.