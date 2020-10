Terni, investe donna in viale Brin: fugge e poi si ‘costituisce’

Dopo l’incidente si è fermato ed è sceso dall’auto, parlando un attimo con la persona investita. Pochi istanti dopo è ripartito. Una condotta che, se da un lato lo ‘salva’ dalla denuncia per omissione di soccorso, dall’altro non gli ha evitato quella per ‘fuga’ con lesioni personali stradali. Il fatto è accaduto sabato a Terni: l’uomo deferito dalla polizia Locale alla procura della Repubblica è un 38enne originario di Napoli, residente a Terni.

I fatti

Sabato mattina, poco dopo le ore 10 in viale Brin, al volante della propria Fiat Panda di colore bianco, ha investito una donna di 45 anni. Che, in seguito all’impatto, ha riportato lesioni serie, giudicate guaribili – dai sanitari del ‘Santa Maria’ – in 40 giorni. La condotta del conducente, descritta in premessa, è oggetto di ulteriori accertamenti da parte del comando polizia Locale, in particolare dell’ufficio incidenti, per capire come mai si sia allontanato così repentinamente. L’uomo, di cui si erano inizialmente perse le tracce anche se gli elementi acquisiti dalla municipale per risalire alla sua identità facevano comunque presagire un esito positivo delle ricerche, si è poi ‘costituito’ lo stesso pomeriggio presso gli uffici di corso del Popolo. Dopo aver verbalizzato l’accaduto, è stato denunciato e ora dovrà rispondere della propria condotta di fronte al tribunale.