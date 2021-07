Terni, investita in viale Brin: anziana in condizioni serie

Una donna di 79 anni residente a Terni – M.V. le sue iniziali – è stata investita da una Jeep Grand Cherokee condotta da una 48enne ternana, mentre attraversava la strada in viale Brin, nei pressi di piazza Bruno Buozzi. Il fatto è accaduto giovedì mattina poco prima delle ore 9. L’anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata – in condizioni serie, da quanto si apprende – all’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità e i vigili del fuoco.

