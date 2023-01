Terni, investite in via di Porta San Giovanni: in due in ospedale

Stavano andando a lavorare quando all’improvviso sono state investite da una Opel Corsa condotta da una 67enne. L’incidente è accaduto nella prima mattinata di lunedì 30 gennaio, intorno alle ore 8.30 fra via di Porta San Giovanni e via Martiri della Libertà, ed ha coinvolto due giovani di 28 e 23 anni. Entrambe sono state soccorse dagli operatori sanitari del 118 e condotte in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: avrebbero riportato lesioni, in particolare agli arti inferiori. Sul posto anche gli agenti della polizia Locale di Terni per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità.

