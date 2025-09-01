Brutta avventura per un 50enne ternano e il suo cane, nella prima serata di domenica, in strada del Cerqueto a Terni, zona borgo Rivo. L’uomo ha dovuto fronteggiare un grosso cinghiale e solo l’intervento di un automobilista di passaggio – racconta – ha evitato il peggio.

«Ero andato a fare due passi con il mio cane (un dobermann, ndR) e mi sono inbattutto in due piccoli cinghiali che si trovavano in mezzo all’isola pedonale. Quando mi hanno visto, si sono rifugiati in un terreno adiacente. Neanche cinque minuti dopo – prosegue l’uomo – percorrendo la strada di ritorno, un cinghiale enorme, presumo la madre dei due di prima, ci ha inseguiti per metri e metri, me e il mio cane che portavo al guinzaglio. Ho gridato più volte per chiedere aiuto fino a quando, miracolosamente, è arrivata un’auto che si è frapposta fra noi e l’animale, suonando il clacson all’impazzata per farlo fuggire e mettere in salvo noi».

«Poteva accadere una tragedia – riflette il cittadino – perché, nonostante corressimo forte, quella bestia era più veloce di noi. Il punto è che questa estate, fatti del genere sono già accaduti diverse altre volte in strada del Cerqueto. Ci sono intere famiglie con bambini che di sera frequentano il parco attrezzato vicino il campo da rugby e proprio lì accanto c’è un terreno in stato di abbandono che è un covo di cinghiali. In passato ho già fatto presente la necessità di ripulire quel campo ma la situazione non è cambiata. Anche la costruzione del bacino idrico di contenimento, nei pressi di strada del Cerqueto, ha tolto ettari di terreno e, di fatto, ‘avvicinato’ i cinghiali. La situazione – prosegue – è diventata veramente insostenibile: la notte arrivano fin sotto le case in cerca di cibo e rovesciano i bidoni dell’immondizia. Ho deciso anche di sporgere una denuncia ai carabinieri per fare il possibile per mettere fine a questa situazione di pericolo».

La sera precedente il fatto, quella di sabato, non è passato inosservato l’intervento della polizia Locale di Terni all’altezza della rotatoria di piazzale Marinai d’Italia (Tulipano) per la presenza degli ungulati nell’aiuola della stessa rotatoria. Un intervento messo in atto a salvaguardia delle persone e dei mezzi in transito, in uno dei punti più trafficati della città.