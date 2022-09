Terni: Iro Iro inaugura e lancia tante attività

L’associazione Iro Iro di Terni inaugura la nuova sede in via Battisti 179: l’appuntamento con l’open day è sabato 17 settembre, dalle ore 17, con la presentazione delle attività e l’aperitivo di benvenuto; ci saranno anche animazione e ‘truccabimbi’. Con l’occasione Iro Iro mette in campo anche consulenze gratuite – logopedica, psicologica, psicomotoria, tutor apprendimenti – dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di giovedì 16 settembre. I recapiti a cui rivolgersi sono [email protected] o via Whatsapp al 331.4754284 (dal lunedì al venerdì). Nel messaggio va specificato il tipo di consulenza/professionista: logopedia dottoresse Tini e Lamperini, psicologia dottoresse Giorgetti e Nuzzolo, psicomotricità e acquamotricità dottoressa Martinelli, tutor compiti dottoressa Ferraro. Altre informazioni utili sulla pagina Facebook dell’associazione Iro Iro.

