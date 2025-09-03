Era entrato in Italia da minorenne non accompagnato e poi, con il passare del tempo, ha compiuto vari reati, dai furti alla ricettazione fino al porto abusivo di armi. Oggi il giovane – originario della Tunisia – è appena maggiorenne e martedì la squadra Volante di Terni, coordinata dal commissario Luca Valentini, lo ha controllato in centro, scoprendo che non aveva più alcun titolo per stare in Italia.

Per questo il ragazzo è stato preso in carico dall’ufficio immigrazione, guidato dal sostituto commissario Massimiliano Ruggeri, e quindi accompagnato presso un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) dove resterà fino al ritorno in Tunisia. «L’operazione – spiega la questura di Terni – rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio che il questore Michele Abenante ha recentemente intensificato, con particolare attenzione al fenomeno dell’immigrazione irregolare, a tutela della sicurezza dei cittadini e per il contrasto alla criminalità diffusa».