Ha convenuto in giudizio il Comune di Terni – giudice del lavoro del tribunale – per aver «illegittimamente rigettato la sua istanza per il servizio di ‘collegatore’ da svolgere in occasione delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022». Chiedendo 540,90 euro a titolo di «mancata retribuzione /risarcimento danni». Ed a spuntarla è lui, un dipendente a tempo indeterminato dell’ente con profilo di istruttore di vigilanza (polizia Locale). Il risultato è il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio: il curioso atto sarà discusso giovedì mattina, 28 agosto, in III commissione. Seguirà l’approvazione in consiglio comunale.

Nel 2024 il giudice il lavoro ha infatti condannato il Comune di Terni al pagamento della somma, più interessi e rivalutazione monetaria e aggravio della refusione delle spese legali. Tutto finito? Nemmeno per sogno. Il 26 agosto del 2024 la direzione risorse umane «argomentava l’opportunità di impugnare la predetta sentenza». Niente da fare perché si è messo di mezzo il sindaco Stefano Bandecchi.

Nell’atto, infatti, viene messo nero su bianco che si è «tenuto conto, però, della discostante e preminente volontà del sindaco, espressa su parere tecnico della avvocatura comunale con disposizione prot. 148 del 21 novembre 2024». Dunque non c’è stata l’impugnazione della sentenza di I grado con conseguente definitività ed esecutività della stessa. Per il Comune non c’è altro da fare che pagare in qualità di parte soccombente. E di corsa per evitare di aggravare la situazione e per «l’eventuale non auspicabile procedura esecutiva».

Dovrà essere pagato non solo il dipendente coinvolto, ma anche il suoa avvocato. La somma complessiva – dopo il conteggio delle varie voci – è di 1.671,28 euro e c’è l’ok del collegio dei revisori dei conti. A firmare è la dirigente ad interim alle risorse umane e responsabile del procedimento Grazia Marcucci. Una volta approvata la delibera in consiglio, ci sarà – da prassi – l’invio dell’atto alla procura della Corte dei conti.