Una bella serata piena di ricordi, aneddoti e amicizia. È quella vissuta venerdì dai ‘ragazzi’ del mitico 5°G del liceo scientifico ‘Renato Donatelli’ di Terni, a 25 anni dal diploma di maturità datato 2000. Un anniversario che è stato celebrato nel segno dell’unione e di un’epoca indimenticabile. E in tanti momenti il tempo non sembrava essere passato. Alla ‘rimpatriata’ c’erano – da sx a dx nella foto – Alessandro, Federico, Giuseppe, Daniele, Marta, Stefano, Daniela, Francecsco, Gaia, Silvia, Annalisa, Patrizio, Elena.

