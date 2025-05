Bella riampatriata per la classe 5°L dell’istituto tecnico commerciale ‘Federico Cesi’ di Terni: è avvenuta nel weekend a quasi 42 anni dal diploma di maturità. Un bel traguardo celebrato a suon di ricordi, battute, aneddoti e soprattutto un’amicizia che il tempo non ha scalfito. Un’esperienza da replicare in futuro e che è stata vissuta pianamente da tutti i presenti.

