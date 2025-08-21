di Fra.Tor.

Una storia di coraggio, resilienza e, oggi, di grande difficoltà. A raccontarla è Silvia Petrillo, che dal 2014 convive con la neuromielite ottica, una malattia rara e gravissima che l’ha paralizzata e costretta ad affrontare terapie, interventi e un lungo percorso riabilitativo.

«Nell’aprile 2014 – racconta – mi sono paralizzata per gli effetti della neuromielite ottica. Ho affrontato l’inferno in vari ospedali per cercare terapie adatte a contenere la malattia e permettermi poi di tornare a camminare, seppure con deambulatore e stampelle. Dopo Terni, Perugia, Siena, ho trascorso più di un anno alla Fondazione Santa Lucia di Roma. Seguo una terapia complessa. Oltre a numerosi farmaci per assunzione orale, mi devo sottoporre a terapia immunosoppressiva chemioterapica ogni 6/7 mesi per cercare di contenere la patologia che ha compromesso anche la vista, ‘bruciando’ il nervo ottico dell’occhio destro». La sua salute resta precaria: «In aggiunta ad altre complicanze, ho problemi al cuore, ho subito negli anni due interventi ai polmoni a Roma ed uno di neurochirurgia al Gemelli. Inoltre, a settembre 2024 mi sono dovuta sottoporre ad una riconversione cardiaca».

Dal 2015 Silvia vive in affitto a Terni, in un appartamento in viale Renato Donatelli, al quarto piano, scelto proprio perché vicino all’ospedale e dotato di ascensore. «Avevo l’ascensore davanti alla porta di casa e quando ero ancora in carrozzina questo mi permetteva di poter avere la libertà di fare tutte le cure che dovevo fare, di accedere all’ospedale agevolmente per tutti i servizi e di avere la piccola libertà di poter scendere in giardino sia con il deambulatore che con la carrozzina. Quindi di avere non una vita normale, ma un po’ di libertà in più».

Fra il 2022 e il 2023 sono iniziati i lavori di ristrutturazione condominiale legati al Superbonus 110. «Causa il rifacimento del palazzo – racconta Silvia Petrillo – il condominio ha deciso di iniziare, a mia insaputa, il cappotto termico, mai terminato, e il rifacimenti degli infissi, mai iniziato. Inoltre, senza tenere conto della presenza mia e di altri disabili nel palazzo, della legge Agenzia delle Entrate in favore dell’abbattimento di barriere architettoniche, della legge 2055 di solidarietà condominiale della Corte di Cassazione e non chiedendo un sopralluogo alla Usl2 per installazione di montascale e comunicazione obbligatoria agli enti locali in difesa delle disabilità, il condominio ha deciso lo smantellamento dell’ascensore funzionante per sostituirlo con un altro, senza fornire ai disabili uno strumento per poter scendere e salire le scale. Il tutto con tempi di lavorazione stimati tra i 60 e i 90 giorni».

Per Silvia significherebbe restare prigioniera in casa: «Io ho fatto presente la mia impossibilità ad uscire di casa senza la presenza prevista per legge del montascale, oppure a spostarmi in un’altra abitazione per un periodo di isolamento post-terapia con l’esigenza di ambienti sterilizzati. Ho presentato due denunce ai carabinieri, ma abbiamo ricevuto una raccomandata di inizio lavori per il 9 settembre 2025, esattamente corrispondente alla data in cui avrei dovuto effettuare terapia con infusione presso l’ospedale di Perugia. Terapia che ho dovuto rimandare per la paura di tornare a Terni e non poter entrare nel mio appartamento».

Silvia ha deciso di parlare pubblicamente per dare voce anche ad altri. «Questa opportunità non la ‘uso’ soltanto per me, ma per le persone che so che hanno il mio stesso problema ma che non hanno la forza e il coraggio di metterci la faccia. Ho scritto a tutti quelli che possono aiutarmi a far capire alla ditta, all’amministratore, all’architetto, all’ingegnere, che i lavori in questo modo non si possono fare». E conclude con un appello: «Pochi giorni fa in ascensore ho trovato un cartello con scritto ‘Si avvisano i signori condomini che la ditta incaricata dei lavori del 110 ha comunicato all’amministratore che non sarà più installato il nuovo ascensore. Se così fosse sappiamo tutti chi ringraziare e chi citare in giudizio iniziando dal direttore dei lavori’. Un cartello che non mi fa paura perché io non ho avuto paura della malattia e non ho paura di nessuno, perché proteggo soltanto la mia condizione. Quindi il 9 settembre sarò qua, davanti all’ascensore, a vedere che succede e vorrei che qualcuno venisse a darmi una mano, un sostegno».

VIDEO – L’INTERVISTA A SILVIA PETRILLO