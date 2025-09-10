del direttivo della Camera penale di Terni

La Camera penale di Terni ha aderito alla iniziativa ‘Ristretti in agosto’, proposta dall’Osservatorio carcere dell’Unione delle Camere penali italiane ed ha organizzato per mercoledì 10 settembre una visita all’istituto penitenziario di Terni, e ciò nel periodo in cui si stanno di nuovo manifestando, ed in termini di assoluto peggioramento, le già drammatiche condizioni di vita dei detenuti nel nostro Paese. Purtroppo, non si arrestano né le agitazioni, né i disordini dovuti alle condizioni di persistente disagio e alla carenza strutturale di personale e di assistenza sanitaria e psichiatrica, così come non rallentano né la drammatica scia dei suicidi, né il costante aumento del sovraffollamento.

Ad oggi, 10 settembre 2025, si contano 61 suicidi nelle carceri italiane; Terni è tra i nove penitenziari nei quali si sono verificati almeno tre suicidi tra il 2024 e il 2025. il tasso di suicidi in carcere nel 2021 era pari a 10,6 ogni 10 mila persone detenute, ossia 18 volte più grande del fenomeno suicidario in libertà. Confrontando l’ultimo dato disponibile relativo alla popolazione detenuta (tasso di suicidi pari a 14,8 nel 2024) con il più recente relativo alla popolazione libera (tasso di suicidi pari a 0,59 nel 2021) vediamo come oggi in carcere ci si tolga la vita ben 25 volte in più rispetto alla società esterna. Il tasso dei suicidi in libertà e quello dei suicidi in carcere hanno inoltre un andamento opposto. Se il primo negli ultimi anni registra una costante decrescita – passando da 0,82 casi nel 2016 a 0,59 al 2021 – il secondo, al netto delle annuali oscillazioni, è significativamente aumentato rispetto al passato.

La visita ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni politiche, il mondo dell’informazione e la magistratura sull’importanza di garantire il rispetto della legalità costituzionale nelle strutture carcerarie e la tutela della dignità dei detenuti. Nel corso dell’iniziativa, condotta dai membri del consiglio direttivo della Camera penale di Terni insieme ad esponenti dell’associazione Nessuno Tocchi Caino e del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la casa circondariale di Terni per una diretta osservazione delle condizioni in cui i detenuti sono costretti a vivere, sollecitando azioni concrete per il miglioramento delle strutture carcerarie e il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Hanno raccolto l’invito del consiglio direttivo della Camera Penale, tra gli altri, i consiglieri regionali Matteo Giambartolomei, Eleonora Pace, Laura Pernazza, Maria Grazia Proietti, Andrea Romizi, Stefano Lisci, i consiglieri comunali Marco Celestino Cecconi, Marco Iapadre, Agnese Passoni e Mirko Presciuttini. La presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, il vice presidente della Regione Umbria Tommaso Bori e l’assessore al welfare del Comune di Terni Viviana Altamura hanno mandato un attestato di solidarietà per l’iniziativa dichiarando di non poter presenziare.

La visita rappresenta un’importante occasione di dibattito sulla condizione carceraria in Italia e sull’urgenza di interventi riformatori, che pongano fine alle situazioni di sovraffollamento, violazione dei diritti e mancanza di prospettive per i detenuti, perché, prendendo a prestito le parole di Piero Calamandrei, pronunciate nel 1948 alla Camera dei deputati, «in Italia il pubblico non sa abbastanza di che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto…. Vedere! Questo è il punto essenziale!». Il principio di umanità delle pene è un valore primordiale per la civiltà del diritto, prioritario e pregiudiziale rispetto a tutti gli altri principi: lo Stato non può mai rispondere al crimine replicando alla violenza con la violenza e non deve mai ‘abbassarsi’ al livello del reo, anche dell’autore del crimine più spregevole e efferato.

In questo consiste la differenza qualitativa tra ‘pena’ e ‘vendetta’: una differenza fondamentale nel percorso di civilizzazione della giustizia penale, di cui lo Stato deve essere appunto il primo custode. Proprio nell’ottica della finalità rieducativa della pena, appare evidente come nessun progetto di risocializzazione possa essere credibilmente perseguito se non si rispetta il canone di umanità: un canone dal quale sono profondamente distanti le condizioni attuali delle carceri italiane, con un tasso di sovraffollamento medio ufficiale che supera il 120%, ma che in realtà ha ormai raggiunto e superato il 130%, come a Terni. E la conferma più drammatica di queste condizioni inumane viene proprio dalla emergenza dei suicidi, il 90 % dei quali, non a caso, è occorsa in penitenziari sovraffollati.

Se è vero, come sosteneva Voltaire nel diciottesimo secolo, che «il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri» è riduttivo – e persino illusorio – pensare che questo problema possa risolversi solo costruendo nuove carceri, bisogna adottare misure strutturali di intervento a monte, quali la riduzione sulla possibilità di applicare la misura custodiale anche e soprattutto per garantire il rispetto del principio del ‘minimo sacrificio necessario’ della libertà personale, tanto più decisivo al cospetto della presunzione di innocenza; ed ancora improntare serie riforme muovendo dal principio definito di ‘umanesimo penale’, in modo da rivedere tutto il sistema, provvedendo ad una drastica riduzione dei reati, riformando il sistema delle pene in astratto, rivedendo i meccanismi di deflazione e commisurazione della pena in concreto, sino a riformare i diversi istituti penitenziari che attraversano la fase dell’esecuzione della pena.