Terni: la chiesa di Sant’Alò restituita alla città come luogo di preghiera

LA FOTOGALLERY

La chiesa di Sant’Alò a Terni, per alcuni anni concessa in uso alla comunità ortodossa, terminati i lavori di restauro e risanamento del complesso di Sant’Alò, è tornata alla Diocesi di Terni. In origine dedicata a San Pietro, è uno degli edifici religiosi più antichi e significativi della città e martedì 28 maggio è stata riaperta e riconsegnata ai fedeli. Non sarà riaperta al culto, ma sarà comunque luogo di preghiera. Dopo i saluti delle autorità e cenni storici a cura di Don Claudio Bosi, è andato in scena un intervento musicale del conservatorio Giulio Briccialdi. L’iniziativa è stata patrocinata dal Lions Club Terni Host e dal Lions Club San Valentino. Giovedì 13 giugno alle 21 la chiesa di Sant’Alò ospiterà un candle concert a supporto dell’associazione progetto Flavia per l’Ugdh.