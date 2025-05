La mostra ‘Da Degas a Boldini. Uno sguardo sull’Impressionismo tra Francia e Italia’, allestita a palazzo Montani Leoni di Terni, sede della Fondazione Carit, si arricchisce di una nuova opera di Camille Pissarro. La tela ‘Bouquet de fleurs avec des roses’ è l’ultimo recente acquisto della Fondazione dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s a Parigi.

La nuova opera Bouquet de fleurs avec des roses (1900 ca) appartiene all’ultimo periodo della carriera di Camille Pissarro e rappresenta un bouquet di rose bianche e fiori rosa, che emerge vivace e delicato da un fondo neutro tratteggiato da pennellate più scure, che ricordano le foglie mosse dal vento. Questa nuova acquisizione si inserisce perfettamente nel progetto della mostra – a cura di Anna Ciccarelli e Pierluigi Carofano, che sta avendo un grande successo di pubblico – che da uno sguardo sull’Impressionismo, posto in relazione con le altre correnti sviluppatesi nello stesso periodo in Italia. La mostra è visitabile fino al 29 giugno 2025, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, ad ingresso libero.

Il percorso espositivo si apre con i rappresentanti della scuola di Barbizon, Jean-Baptiste Camille Corot, Berthe Morisot e Edgar Degas e prosegue con la sezione dedicata a Les Italiens de Paris, che vissero e furono attivi nella Parigi dell’ultimo quarto del XIX secolo, durante la cosiddetta Belle Époque, quando la capitale francese era il centro propulsore dell’arte a livello mondiale. In Italia, nel difficile periodo post-unitario, prende piede il nuovo stile moderno parigino e ne sono testimoni le opere di Federico Zandomeneghi, Giuseppe De Nittis, Giovanni Boldini e dei Macchiaioli, con splendidi pezzi di Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Vittorio Matteo Corcos. Non manca certamente la scultura: oltre ai due bronzi di Degas della GNAM, una bellissima opera in cera di Medardo Rosso, massimo rappresentante della scultura moderna italiana. Chiude la mostra un ‘omaggio agli impressionisti francesi’ nelle opere di due grandi artisti contemporanei italiani, Mario Schifano e Tano Festa.

Nella serata di sabato 17 maggio 2025 la fondazione Carit si unirà all’iniziativa ‘Notte europea dei musei’, aprendo straordinariamente le porte di palazzo Montani Leoni dalle 21 alle 24. La ‘Notte europea dei musei’ è il ricorrente appuntamento, promosso dal Ministero della cultura, che ha l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.