Terni, ‘La corsa della Befana’ in centro. Con tanto di concorso – Fotogallery

Raduno alle 8.30 e partenza alle 10 da piazza Europa, con tanto di contest. Non è mancata la partecipazione all’edizione numero 39 della classica del 6 gennaio, ‘La corsa della Befana’ a firma Amatori Podistica Terni: i protagonisti si sono cimentati nei due percorsi da 4,6 e 9,2 chilometri nel circuito cittadino. Tra le vie interessate dal passaggio degli atleti anche via Garibaldi, corso Tacito, via Mirimao, parco Ciaurro, La Passeggiata, via Cavour, via del Vescovado e via Roma. Spazio anche a Miss Befana con le tre più originali premiate da un’apposita giuria. Tra i politici sempre sul pezzo in ambito sportivo il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia e l’ex vicesindaco del Comune di Terni Andrea Giuli, mentre la partenza è stata data dalla ‘titolare’ allo sport Elena Proietti. Come di consueto, impegnati durante la manifestazione gli agenti della polizia Locale e gli operatori sanitari del 118.

