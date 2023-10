Terni, la ‘Cupola’ riaccoglie il pubblico: 1° gara con gli spettatori dopo anni

«Siamo felici, contenti e orgogliosi. Ci siamo riusciti». La gioia è di Francesco Ciommei, leader di quell’Interamna Basket che da inizio 2021 ha in gestione quindicennale la storica struttura sportiva: la ‘Cupola’ di Terni, dopo anni di impossibilità a poter ospitare gli spettatori, sabato pomeriggio è tornato a rivivere con la presenza del pubblico. Si parla del pala Seconi. Il semaforo verde per atleti e società c’era stato nel novembre del 2021, ora si aggiunge un altro tassello non di poco conto.

15 OTTOBRE 2020, L’UNICA OFFERTA: L’INTERAMNA SI FA AVANTI

FEBBRAIO 2021, SI FIRMA: TORNA IL ‘LIBERATI’ DEL BASKET

La svolta

L’ok da palazzo Spada è arrivato venerdì per una capienza di 314 posti e ciò, al momento, rende il pala Seconi l’unico palazzetto sportivo della città aperto al pubblico in attesa di una schiarita sul PalaTerni e della riapertura del pala Di Vittorio. Il ‘debutto’ con la novità c’è stato sabato alle 18.30 in occasione della gara tra Interamna Basket e Gubbio Basket, valida per la 2° giornata – al debutto i ternani hanno vinto ad Umbertide – di campionato; la squadra è impegnata quest’anno in tutti i campionati giovanili della Fip, vale a dire esordienti, under 13, 14, 15 e 17. Più il torneo amatoriale Csi ed il minibasket. L’affidamento in uso e gestione scadrà nel 2036.

NOVEMBRE 2021, PRIMO STEP: VIA LIBERA AD ATLETI E SOCIETÀ

LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE

Anche yoga

«Una bellissima cosa poter ridare – spiegò Ciommei nel 2021 – alla città di Terni questo polo sportivo. Il palazzetto potrà essere frequentato dalle persone con portatori di handicap, sia sugli spalti che in campo. Tutta la zona si ravviva tantissimo perché c’è già il calcio con la riqualificazione ad opera della Ternana, l’area verde vicina, il padel, bocce al coperto e la piscina». Missione compiuta. Curiosità: all’interno della struttura – chiaro che non è ad esclusivo utilizzo per gli amanti del basket – si potranno fare anche corsi di yoga e karate.