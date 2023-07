Terni, ‘La Diga’ verso la rinascita dopo oltre dieci anni

di S.F.

L’ultima volta che umbriaOn ci ha messo piede risale all’estate 2020 e la situazione di degrado/abbandono era più che palpabile. Ora il polo sportivo è in fase di ripartenza ad oltre dieci anni dalla chiusura ed a stretto giro, ad agosto, è prevista la parziale riapertura: si parla del polo sportivo ‘La Diga’ in strada di Santa Filomena 77/A, tra la zona Polymer e Vocabolo Sabbione. Chi ci punta? Colui che l’aveva in gestione nel pre 2010, vale a dire Marco Tribulati. La differenza è che ora l’area è stata acquisita da Enel.

GIUGNO 2020, IL DEGRADO E L’ABBANDONO

IL TENTATIVO ENEL DEL 2018

La svolta

Un luogo conosciuto e apprezzato tra fine anni ’90 e il primo decennio del 2000, poi il lungo stop e, dopo il periodo Covid, la svolta con l’acquisizione. Con obiettivo di rilancio. Come? Una piscina (ma se ne parla nel 2024), quattro campi da padel (autunno 2023), clubhouse per la ristorazione, spogliatoi ed un bar: quest’ultimo, salvo sorprese, sarà attivato da agosto per poter consentire la riapertura. Per ora – almeno così risulta dal Suape del Comune – è in corso l’operazione grazie al deposito di una Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata per la manutenzione straordinaria. Il restyling sarà quindi completato il prossimo anno.