di Maria Luce Schillaci

Si apre nel nome di Ilaria Sula la terza edizione della festa di Alternativa Popolare Umbria in programma dal 12 al 14 settembre all’interno del parco della Passeggiata. Il programma della festa è stato presentato a palazzo Spada dal vice sindaco Riccardo Corridore, dall’assessore allo sport Marco Schenardi, dalla consigliera di AP Marina Severoni. Alla 22enne studentessa ternana uccisa lo scorso aprile a Roma dall’ex fidanzato Mark Samson – reo confesso – è dedicato un memorial che ha coinvolto sin dai giorni scorsi le associazioni sportive della città tra tornei e sfide. L’obiettivo è far diventare il memorial per Ilaria un appuntamento fisso anche con le altre amministrazioni comunali che si avvicenderanno nel tempo.

«Questo memorial – è stato sottolineato – non è un’espressione di partito, è un patrimonio della città perché Ilaria è una figlia di tutta la città, il suo silenzio è la nostra voce. Terni non dimentica. La sua famiglia, a cui sarà consegnata una targa, ha apprezzato molto questa iniziativa. Si spera che tutta la città intervenga numerosa». «Le società sportive- ha spiegato Schenardi – sono state praticamente tutte disponibili da subito visto il valore e il significato dell’iniziativa. Sono coinvolti quasi tutti gli sport: dai tornei di calcio al torneo degli arcieri, passando per la Ternana rugby, il basket, il tennis e molte altre iniziative. Le gare si sono svolte in vari punti della città, da Cardeto a San Giovanni fino all’Happy Village di Maratta. Al di là delle ideologie politiche – ha sottolineato – ci auguriamo che ci sia una bella partecipazione della città».

La festa si aprirà venerdì con la cerimonia per Ilaria alle ore 17. Una parte importante è dedicata ai dibattiti politici nei giorni di sabato e domenica. Si inizia sabato 13 settembre, a partire dalle ore 10.30, con l’incontro dal titolo ‘Il futuro dei giovani parte da qui: inclusione, formazione, sport e turismo’, alla presenza degli assessori Altamura, Schenardi e Salinetti. Alle 18 si discuterà invece di sanità, con particolare attenzione al nuovo ospedale di Terni e al progetto stadio-clinica, con gli interventi del vice sindaco Corridore, degli assessori Iapadre e Maggi, del consigliere Francucci e del project manager Anibaldi.

Domenica 14 settembre alle ore 10.30 gli assessori Cardinali, Renzi e Bordoni approfondiranno le opportunità legate all’ingresso dell’Umbria nella Zes. Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio all’associazione ‘Amici di Bandecchi’ che conta mille aderenti in varie parti d’Italia, mentre alle 18 il dibattito si concentrerà sul futuro della città con il vice sindaco Corridore, Maggiora (Lega), De Angelis (Forza Italia) e il civico Orsini.

Ma l’evento è anche una festa. A illustrare il programma più ludico è l’organizzatrice, Barbara Testa: ci saranno oltre 30 stand, 10 dedicati al food, spazi per il reparto sposa e per gli hobbisti, concerti, mostre, manifestazioni a tema animali ed esibizioni di 12 scuole di danza. La serata di sabato vedrà come punto clou il concerto di Fausto Leali, gratuito, seguito dal ‘latin night party’ e, dalle 23.30, dalla musica dei dj del territorio. Da segnalare anche la sfilata di moda la sera di domenica con la partecipazione di attività commerciali locali e con la premiazione dell’abito da sposa dedicato a San Valentino. Tante anche le iniziative per i bambini con giochi e animazioni in tutti e tre i giorni della festa.