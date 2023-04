Terni, la Festa della Liberazione negli scatti di Mirimao

Commemorazione nella sala consiliare di palazzo Spada, deposizione della corona d’alloro e onore ai caduti in piazza Briccialdi, quindi il corteo da piazza della Repubblica fino a ponte Garibaldi. Nelle immagini la festa per il 78° anniversario dalla Liberazione dell’Italia dai nazisti e dai fascisti a Terni alla presenza delle autorità civili, militari e le associazioni combattentistiche/d’arma. «Va resa solenne oltre ogni polemica politica perché è la data sulla quale si fonda la libertà sancita dalla nostra Costituzione», un passaggio del discorso del sindaco Leonardo Latini. «Una giornata patrimonio – le parole della presidente della Regione Donatella Tesei dopo aver voluto dedicare un saluto particolare all’ex primo cittadino Leopoldo Di Girolamo, tra i presenti in aula – di tutti che impone riflessioni su un passato atroce. Non ci sarà libertà, non ci sarà democrazia se non c’è prima di tutto il rispetto reciproco».

