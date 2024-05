Terni, via Tre Venezie: la libreria si trasforma in laboratorio per parlare delle api

Una libreria trasformata in un laboratorio per dedicare un pomeriggio all’ambiente, alla conoscenza e al rispetto del pianeta. In particolar modo l’ape: questo l’obiettivo principale dell’iniziativa di Storie a Colori e Dalia Edizioni prevista per sabato pomeriggio – dalle 17 – in via Tre Venezie 18 (‘Storie a colori’). L’ingresso è libero.

L’evento si svolgerà nel sabato che precede la Giornata mondiale delle api: «Bambine e bambini, preparate fogli, colori e matite… c’è da salvare il pianeta! Sarà Iride Bartolucci, autrice dell’avventura ‘Loris Wood e il mistero delle api scomparse’, in compagnia dell’illustratrice Roberta Procacci, a guidare piccoli e grandi alla scoperta del meraviglioso mondo delle api e a regalare ai presenti un’esperienza indimenticabile», spiegano gli organizzatori. «L’attività è pensata per i bambini e le bambine a partire dalla terza classe della scuola primaria». Per info è possibile contattare lo 0744 427666 e il 370 3539444.