Donazione da parte della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt Odv) della provincia di Terni, in favore del reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Si tratta di una poltrona Sensai per il trattamento chemioterapico dei pazienti oncologici.

La poltrona, il cui valore corrisponde a 4.825 euro, è il frutto di una raccolta fondi organizzata in occasione del Natale 2024 dalla Lilt-Odv di Terni, a cui in tanti hanno aderito. Presenti alla donazione, per la Lilt di Terni, la vice presidente Francesca Luzi e la psicologa Valentina Luzi. Con loro, Piera Santicchia dell’istituto di bellezza ‘Piera Salute e Bellezza’, il primario dell’oncologia Sergio Bracarda, la caposala Cristina Proietti, l’infermiera Annarita Argenti e il responsabile per le donazioni Leonardo Fausti. La presidente della Lilt di Terni, Luigia Chirico, a malincuore non è riuscita ad essere presente per problemi familiari.

Un ‘grazie’ speciale per la realizzazione di questo obiettivo – spiega l’associazione – «va a ‘Piera Salute e Bellezza’, al ‘Centro Demolizione Autoveicoli Srl’, ai membri del direttivo, ai volontari della Lilt-Odv di Terni e a tutti i cittadini che hanno dato il loro contributo».