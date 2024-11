Era prevista alle 17 di mercoledì l’apertura della ruota panoramica ‘La grande bellezza’ in piazza Europa dopo una serie di intoppi tecnici e burocratici nelle scorse settimane. Alla fine pioggia e tutto in stand-by, tempistiche slittate. Intanto ecco come appare piazza Europa con l’illuminazione della struttura e il posizionamento degli alberi intorno per il villaggio di Babbo Natale da oltre 100 mila euro.

