Giovedi 18 settembre, alle ore 17 presso la biblioteca comunale di Terni – sala videoconferenze -, si terrà la presentazione della silloge poetica ‘Eppure esploro la fioritura dei ciliegi’ di Gabriela Silenzi e Diana Brodoloni, pubblicata da Bertoni Editore. L’evento, patrocinato dall’associazione Guntenberg di Terni, apre la stagione deglii incontri culturali organizzati in città dalla storica associazione che da anni promuove la poesia.

In questa raccolta, Gabriela Silenzi e Diana Brodoloni fanno del verso un colloquio poetico a due voci evocativo e suggestivo, per coltivare l’attitudine ad immergersi nella bellezza dell’essere, oltre i lacci della sofferenza e della precarietà. Alla fioritura viene infatti attribuita la metafora dell’esistenza umana, proprio come i fiori la vita è ricca di intensità e bellezza eppure fragile e fugace. Dialogherà con le autrici Lorella Natalizi, arte terapeuta e scrittrice. Durante l’evento saranno proposte letture tratte dalla silloge e brani al violino di Monica Pontini.