Terni: la polizia di Stato ‘a lezione’ dal procuratore Monteleone

È giunto giovedì mattina, presso la questura di Terni, il nuovo capo della procura della Repubblica per i minorenni dell’Umbria’ Flaminio Monteleone’ per tenere una sessione di aggiornamento professionale in tema di diritto processuale minorile Il questore Bruno Failla ha accompagnato Monteleone nella sala riunioni ‘Roberto Antiochia’, dove il personale della questura ha ascoltato con la massima attenzione ed interesse il suo intervento. Il magistrato è da sempre in prima linea, sia in procura che negli incontri con gli studenti negli istituti scolastici, per quanto riguarda i comportamenti criminali e i reati più comuni commessi dagli adolescenti, come il cyberbullismo.

