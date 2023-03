Terni: la polizia ‘apre’ al pronto soccorso. Presidio dalle 8 alle 20

Novità in arrivo all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Mercoledì ci sarà l’inaugurazione degli uffici della polizia di Stato nell’area del pronto soccorso: saranno operativi dalle 8 alle 20 a seguito del potenziamento dell’attività disposto dal questore Bruno Failla.

La motivazione

Il presidio ci sarà – spiega la questura – per «garantire un servizio più completo all’utenza e una maggiore sicurezza in tutto l’arco della giornata agli operatori sanitari e ai pazienti, nell’ambito di quel concetto di ‘polizia di prossimità’ che è caratterizzato non solo dalla presenza capillare sul territorio, ma soprattutto dall’esigenza di avvicinare la Polizia di Stato ai cittadini, finalizzata a costruire un rapporto di fiducia. Un servizio, concepito come un punto di riferimento in ambito ospedaliero, evitando in tal modo ulteriori disagi a chi si trova in condizioni di salute precarie, e per garantire, in piena sinergia con i responsabili della struttura, che le quotidiane attività al suo interno si svolgano in condizioni di tranquillità sotto il profilo della sicurezza e ciò con particolare riferimento al Pronto Soccorso ed ai reparti sensibili».

‘Codice rosso’

Particolare attenzione – viene sottolineato – verrà riservata alla compilazione dei referti in presenza di un possibile ‘codice rosso’, cioè quei casi in cui ci si trova di fronte una probabile vittima di violenza domestica o di genere, situazioni in cui è fondamentale, oltre che previsto per legge, un intervento della polizia Giudiziaria e l’immediata azione investigativa della Squadra Mobile». Saranno presenti anche il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino e il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Andrea Casciari.