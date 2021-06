Polizia di Stato Terni, ‘lezione’ ai bimbi tra sorrisi e un dono

Sorrisi e allegria. Così i bambini della scuola dell’infanzia ‘Fatati’ di Terni hanno accolto gli operatori della polStra di Terni per la seconda giornata dedicata all’educazione stradale dopo quella andata in atto lo scorso 26 maggio.

Cartoon e regole

L’evento, attesissimo dai piccoli, si è svolto martedì: i coloratissimi eroi dei cartoon anche questa volta hanno ipnotizzato i bambini, guidandoli tra le basilari ma fondamentali regole dell’educazione tradale. Come imparare a rispettare i segnali, indossare la cintura di sicurezza e non lasciare mai la mano dell’adulto con filmati semplici e soprattutto istruttivi. Non è mancata inoltre l’esercitazione pratica sul mini-circuito allestito nel cortile della scuola dove, guidati dagli operatori della polizia Stradale, hanno scoperto l’importanza del rispetto delle regole attaverso il gioco.

La vita che rifiorisce

«Il sorriso – il messaggio della polizia di Stato – è sempre fonte di buon umore, è costruttivo, ma quello dei bambini ha il sapore del futuro, della vita che rifiorisce, i bambini con la loro spontaneità e innocenza colgono e vivono il presente e donano senza preclusioni, i bambini della sezione scuola dell’infanzia Campomaggiore nella meravigliosa ‘opera’ che hanno creato e regalato agli agenti si disegnano sorridenti e coloratissimi in una bellissima giornata di sole mentre tendono le mani fiduciosi al poliziotto, si descrivono grati e riconoscenti. I bimbi di oggi saranno gli uomini di domani e il futuro oggi è sorridente».