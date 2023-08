Terni, la polizia Locale perde un’altra unità: dimissioni per andare altrove. Carbone firma

di S.F.

Non è la prima né tantomeno sarà l’ultima volta che accade. D’altronde si prende parte a più concorsi e se c’è modo di scegliere, quando si ha l’occasione, si procede: la direzione polizia Locale/mobilità di Terni sta per perdere un’ulteriore unità. Motivo? C’è chi si è dimesso.

AFFANNO POLIZIA LOCALE: IL PIANO DEL SINDACO PER IL RILANCIO

Carbone firma

A dare il via libera formale è il direttore generale nonché dirigente alle risorse umane Claudio Carbone. La richiesta dell’istruttore di vigilanza è dello scorso 19 luglio ed a stretto giro è stato perfezionato l’iter: le dimissioni avranno effetto da lunedì 21 agosto per via dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in un altro ente. Con curiosità: il dipendente dovrà pagare oltre 748 euro per l’indennità sostitutiva in quanto non è stato rispettato il termine per il in riferimento al periodo 21-30 agosto.