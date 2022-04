Terni, la polizia Locale rinnova la flotta automobilistica

Il Comune di Terni sta rinnovando la flotta automobilistica assegnata alla polizia Locale. «Sono arrivate le prime vetture Fiat Tipo per il servizio radiomobile, sezioni territoriali, ambientale – spiega l’assessore alla polizia Locale, Giovanna Scarcia – e abbiamo cambiato la flotta dei veicoli facendo un nuovo contratto di leasing che rimodula le percorrenze chilometriche dell’intero periodo di noleggio e consente alla polizia un lavoro più adeguato al servizio richiesto». Sono 23 i veicoli ordinati che costituiscono il 98% della flotta automobilistica complessiva della polizia Locale: tredici Fiat Tipo di cui una con kit arresti; cinque Jeep Renegate 4×4 destinate in particolare al servizio guardaboschi, radiomobile e sezione ambientale; cinque Citroen C3 per la sezione ambientale, annonaria e commerciale.

