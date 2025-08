di Maria Luce Schillaci

La protesta di bar e ristoranti di Terni per l‘uso libero dei bagni anche a chi non consuma, ha smosso le acque. L’assessore al commercio Stefania Renzi ha convocato un incontro per i primi di settembre. L’invito è stato inoltrato alle associazioni di categoria e anche ai rappresentanti dei consumatori. Un confronto a cui sarà presente anche il sindaco Stefano Bandecchi e che ruota attorno al Regolamento di Polizia Urbana che, per l’appunto, obbliga i titolari di bar e ristoranti, e comunque di locali pubblici, a fare utilizzare i propri servizi igienici anche a chi non è cliente. Una regola assai contrastata.

Sulla questione vige un regolamento preciso, una norma nazionale che, pur valutando la non obbligatorietà della concessione dei bagni dei locali pubblici verso chi non consuma, lascia comunque ai Comuni la libertà di decidere. Il Comune di Terni, con l’articolo 95 del Regolamento di Polizia Urbana, ha fatto la sua scelta: «I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento di Igiene devono disporre di gabinetti di decenza – si legge nel testo -, sono tenuti a consentirne l’uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell’abituale clientela. Chiunque viola la disposizione è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro».

Sulla vicenda è intervenuta Confcommercio che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al sindaco per chiedere di modificare il Regolamento di Polizia Urbana. Nel frattempo la protesta di baristi e ristoratori non si placa e in molti, sulla porta dei loro bagni, hanno affisso cartelli molto chiari: «L’uso del bagno è solo a disposizione dei clienti». «Per senso civico li lasciamo usare – dice Gianluca Esposito, titolare dell’Osteria Città Vecchia -. Questo gesto di civiltà però ha un costo per noi gestori e così non si può andare avanti».

A fargli eco c’è anche Stefano Amici, responsabile di Pazzaglia: «Certo, non neghiamo la possibilità di usare i nostri bagni anche a chi non consuma, specialmente se ci sono situazioni di emergenza, però non ci sembra corretto nei confronti di chi come noi lavora e sopporta dei costi. Ogni volta che si usa il bagno è un costo, dall’acqua che si consuma alla carta igienica e al sapone, per non parlare dei danni». Bisognerà attendere l’incontro di settembre per capire come andrà a finire la vicenda e se ci sarà la volontà di rivedere il Regolamento. «Sarà un confronto democratico – specifica l’assessore al commercio Stefania Renzi -, si dovrà riflettere per bene perché sul caso non c’è una posizione univoca. Per questo ci metteremo tutti attorno ad un tavolo per parlare e ascoltare le varie posizioni».

