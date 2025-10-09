di S.F.
Cambia la viabilità in via Romagnosi e via D’Annunzio per un bel po’ di giorni. C’è la firma su una specifica ordinanza dopo la richiesta della Provincia di Terni: riguarda lavori di manutenzione straordinaria presso l’ex Provveditorato agli studi, da tempo in stato di abbandono.
La circolazione cambierà in due fasi. Dal 13 al 31 ottobre divieto di sosta con rimozione forzosa h24 in area cantiere lungo via Romagnosi. Poi dal 3 al 22 novembre stessa cosa in via d’Annunzio, anche in questo dal lato dove saranno effettuate le operazioni di manutenzione.