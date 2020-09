Terni, la ‘Red Green’ torna in pista da protagonista

Anche il pattinaggio artistico ternano ricomincia a ‘muoversi’ ed anche l’Asd ‘Red Green’ – scuola federale di pattinaggio artistico guidata da Emanuela Rossini – ha potuto riprovare l’ebbrezza dell’agonismo ai recenti campionati italiani Acsi di Riccione, organizzati alla presenza del pubblico e nel rispetto delle normative anti Covid.

Ritorno alla grande

A giudicare anche dai risultati, oltre che dal coinvolgimento sportivo ed emotivo delle atlete della ‘Red Green’, la scelta è stata quella giusta. Fra i risultati di maggiore rilievo, quello ottenuto dalla più piccola del gruppo ‘in trasferta’ – Sole Portale, classe 2014 – giunta terza nella categoria ‘Excellent – Primi passi’. In questo contesto spicca il primo posto di Federica Cerasi (2008) nella categoria ‘Professional principianti A’. Soddisfazioni anche dalle categorie promozionali con gli ottimi risultati di Clelia Vannucci (2012, categoria ‘Excellent – Pulcini A’) e Matilde Mecarelli (2011, ‘Excellent – Pulcini B’). Nelle categorie effettive hanno gareggiato, ottenendo risultati più che biuoni, Maria Chiara Di Sabatino (2008, ‘Allieva A’) e Giorgia Bernacchia (2011, ‘Giovanisimi B’) capace di centrare il terzo gradino del podio. «Per tutti noi – spiega Emanuela Rossini – è stata una grande emozione poter tornare in pista dopo tanti mesi. La speranza è che si possa dare continuità e che la grande passione, nostra e di tutto il movimento, trovi sempre più spazio, nel rispetto ovviamente della sicurezza che tutti perseguiamo. I miei complimenti vanno agli organizzatori dell’evento, che ha accolto circa 700 atleti, per le capacità e la professionalità dimostrate».