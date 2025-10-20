L’ha chiamata a casa fingendosi il nipote e dicendole di avere bisogno di 3 mila euro per pagare delle bollette arretrate. Ma lei non è caduta nel tranello – anzi – e la sua prontezza ha consentito agli agenti della squadra Mobile di Terni, coordinati dal dirigente Lorenzo Lucattoni, di arrestare due giovani nordafricani, protagonisti della tentata truffa ad una 68enne di Terni, andata in scena nel primo pomeriggio di sabato 18 ottobre.

La donna, in quei concitati momenti della telefonata, ha mantenuto la necessaria lucidità per chiamare la polizia di Stato mentre era ancora al telefono con il ‘nipote’: si è allontanata dal ‘fisso’, fingendo di dover recuperare il denaro richiesto in un’altra stanza, e in realtà è andata a chiamare il 112 con il telefonino.

Non solo: ripresa la conversazione con il ‘nipote’, ha proseguito fingendo di contare i soldi e di raccogliere le banconote in mazzette suddivise per taglio. Il tutto per guadagnare minuti preziosi e consentire alla polizia di Stato di raggiungere la sua abitazione. Poco dopo un uono si è presentato a casa della 68enne per ritirare i soldi, ma è stato bloccato dagli investigatori della Mobile ternana. Stessa sorte per il complice che lo stava aspettando a bordo di un’auto.

Entrambi di origini nordafricane e privi di documenti, sono stati condotti in questura e arrestati in flagrante. Nella direttissima di lunedì mattina, il tribunale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – ha convalidato quanto eseguito dalla polizia, come chiesto dal pm Adalberto Andreani, e applicato nei loro confronti la misura dell’obbligo di dimora nelle rispettive residenze. Contestualmente il questore di Terni Michele Abenante ha disposto per i due giovani il divieto di ritorno a Terni per tre anni.