Riceviamo e pubblichiamo un annuncio di lavoro da parte della società di revisione e organizzazione contabile – a livello nazionale – Acg, Auditing&consulting group. Riguarda la sede di Terni.

ACG ricerca 1 junior auditor e 1 senior auditor a tempo pieno. Il curriculum aggiornato va inviato all’indirizzo mail [email protected]. «Livello di inquadramento e retribuzione saranno adeguati in base alle caratteristiche dei singoli candidati», specifica l’azienda.

«Per entrambi i profili è previsto l’inserimento all’interno di team multidisciplinari nell’ambito di attività di controllo contabile, consulenza amministrativa, elaborazione dati contabili, assistenza nella gestione di programmi e progetti finanziati con fondi nazionali (Pnrr – Pnc) e comunitari (Fse+, Fesr)». Qualifiche? «Possesso del diploma di laurea in discipline economico-giuridiche, diploma di Istituto tecnico commerciale, eventuale esperienza professionale maturata in contesti analoghi».