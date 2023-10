Terni: la stagione della Filarmonica Umbra parte venerdì con Anna Kravtchenko

Tutto pronto a Terni per il primo concerto della 49° stagione concertistica dell’associazione Filarmonica Umbra. Il sipario si alzerà venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso il teatro Secci di Terni, con il recital della pianista ucraina naturalizzata italiana Anna Kravtchenko. In programma la Sonata n.3 in fa minore op.5 di Brahms e Le stagioni op.37b di Čajkovskij. Da una parte rigore, grandezza, pieno sviluppo delle idee, proporzioni sinfoniche, gusto del dramma e intensa cantabilità per quella che è stata l’ultima Sonata di Brahms, e dall’altra una raccolta di dodici brevi pezzi per pianoforte, uno per ogni mese dell’anno, che Čajkovskij definiva «ispirati a tenerissima e sognante malinconia». La stagione concertistica continuerà il 27 ottobre (ore 21) con l’atteso ritorno del violinista Massimo Quarta, che proporrà musiche di Schubert, Schumann, Čajkovskij e Paganini insieme al pianista Alessandro Marangoni. Anche quest’anno la Filarmonica Umbra aderisce all’Art Bonus, grazie al quale è possibile sostenere l’associazione affinché continui la sua attività artistica e culturale. L’Art bonus consente ai mecenati di detrarre, per tre anni, le imposte del 65% di quanto donato. La ripartizione del credito d’imposta maturato avverrà in tre quote annuali di pari importo (https://artbonus.gov.it/2981-associazione-filarmonica-umbra.html). La manifestazione è realizzata con il patrocinio e il sostegno di contributo del Ministero della Cultura, Fondazione Cassa Risparmio Terni e Narni, Regione Umbria, Comune di Terni e Camera di Commercio dell’Umbria. Biglietti: intero 15 euro, ridotto (oltre 65 anni) 12 euro, studenti (fino a 25 anni) 5 euro, abbonamento studenti 30 euro. Prevendita: per tutta la stagione, da giovedì 5 ottobre presso la biglietteria del Caos (viale Campofregoso, 98) senza diritto di prevendita (aperta da giovedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 e da un’ora prima del concerto); su www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket con diritto di prevendita (1,50 euro).

