Terni, la vacanza in Grecia è una truffa: beffate quattro donne

Un napoletano di 46 anni, giò noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Papigno per il reato di truffa. Secondo quanto accertato dall’Arma, l’uomo – ottenendo con abilità la fiducia delle vittime – si è finto un operatore turistico raggirando quattro donne di Terni. Quest’ultime, via Internet, erano entrate in contatto con il 46enne convinte che tramite lui sarebbe stato possibile acquistare una vacanza da sogno in Grecia. Per questo hanno versato 2 mila euro su una carta Postepay intestata al soggetto. Poi la scoperta – amara – del raggiro: addio vacanza e addio soldi. Da qui le indagini dei carabinieri papignesi e la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su