Terni, la vertenza Tct arriva in Cattedrale. Ora si torna dal prefetto

Domenica mattina una delegazione di lavoratori Tct, in sciopero da giovedì, era presente fuori dalla Cattedrale di Terni dove è stata celebrata la festa diocesana di San Valentino. «L’obiettivo – ha spiegato Alessandro Rampiconi, segretario generale della Fiom Cgil di Terni – era quello di dare visibilità alla vertenza. Si è fermato a parlare con noi il vescovo Soddu, che ci ha annunciato che nell’omelia parlerà anche delle questioni legate al lavoro. È venuto il cavalier Arvedi, che ci ha detto di considerare Ast la ‘casa comune’ anche per questi lavoratori, e il prefetto si è fermato per comunicarci che lunedì alle 12.30 ci convocherà per fare il punto della situazione. Per noi rimangono i 52 posti di lavoro che devono essere salvaguardati e tutelati dalle parti in causa. Pare ci sia un’attenzione particolare e che questo possa essere un buon viatico per arrivare alla soluzione finale. Ora la cosa più importante è il presidio dei lavoratori all’interno della fabbrica». Nessuna parola da Arvedi, Giovanni Scordo (a capo del personale Ast) e Alessia Balloriani (amministratrice delegata del Tubificio), tutti avvicinati dai cronisti al termine del solenne pontificale in duomo. Con loro anche l’ad di Arvedi-Ast, Mario Caldonazzo. La rappresentanza ha parlato brevemente anche con il sindaco di Terni, Leonardo Latini.