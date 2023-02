Terni, la XII maratona di San Valentino fa il pieno – Fotogallery

‘Sparo’ dell’assessore allo sport Elena Proietti e alle 9.30 è scattata la XII Maratona di San Valentino con ben 1.344 iscritti per le sfide competitive – compressa la mezza da 21 chilometri – e altre centinaia di persone per le non competitive e la Family Charity Run. Baci, cuori e sorrisi, poi via con la fatica sportiva. L’arrivo dei migliori è previsto intorno alle 11.50 in piazza della Repubblica. Spazio anche alla manifestazione ‘San Valentino con l’Abarthino’ con partenza delle auto alle 10.15. Chance di record visto il meteo favorevole? Possibile.

«ISCRIZIONI COME NEL PRE COVID»

MARATONA SAN VALENTINO, LA MEDAGLIA PER LA PACE

La mezza maratona ad El Mounim e Tamburi

Per quel che concerne la mezza maratona a trionfare sono stati Mohammed El Mounim (Asd At Running, per lui l’emozionante taglio del traguardo con in braccio la figlia) in 1’08.57 e Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia in 1’20.17.