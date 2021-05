Terni, l’accusa’ ad Asm: «Vogliono bruciare Css nell’inceneritore». Menecali ‘sorpreso’ da Simonetti: «Perplesso»

di S.F.

Particolare ‘cross-over’ quello avvenuto mercoledì pomeriggio tra la II° commissione regionale e la III° consiliare a Terni con mirino su Asm in entrambi i casi. Al centro del confronto in quest’ultimo caso c’era il bando per la ricerca – tra il 35 e il 49% di azioni in gioco – di un partner industriale nella logica di un rilancio, ma in avvio di seduta il tema si è spostato su altro: rifiuti, Css e inceneritore. Con lo stesso presidente del CdA Asm, Mirko Menecali, rimasto perplesso come ammesso da lui stesso.

IL BANDO ASM: IN BALLO AZIONI TRA IL 35 E IL 49%

Simonetti spiazza Menecali



A ‘rompere’ la calma ci ha pensato l’esponente M5S. Menecali è apparso in difficoltà: «Asm Terni si è appena resa disponibile a bruciare Css presso inceneritore di Terni e Acea ha aperto a questa possibilità». Il numero uno della società partecipata del Comune è rimasto quasi senza parole: «Non mi risulta – la replica a caldo – ci siano legali rappresentanti di Asm al momento in commissione regionale». Simonetti a questo punto ha tirato fuori il cognome «Carloni». Lo scambio è proseguito: «Rimango un po’ sorpreso anche io, mi lascia perplessa la cosa. Noi non abbiamo – la ‘difesa’ di Menecali – impianti di termovalorizzazione e nelle nostre strategie non c’è l’idea di farli. Anzi. Abbiamo accolto indicazioni dal socio che vanno nella direzione opposta». A questo punto entra in azione l’assessore al bilancio Orlando Masselli.

Linee strategiche politiche

Masselli ci ha subito tenuto a specificare un aspetto: «L’ingegnere Carloni è un dirigente di Asm e non un legale rappresentante. Non so cosa abbia detto. Posso dire che il Comune ha votato le linee strategiche della società: non prevedono, ma anzi rifiutano, politiche di riduzione del rifiuto finale tramite incenerimento. Sia tramite Asm che con qualsiasi altra società ad essa assimilbile o collegata. Ha fatto bene Simonetti a sollevare questa tematica». Stop. Si riprenderà con il discorso legato al bando.

Le minoranze in Regione attaccano

Quasi in contemporanea arriva la nota delle minoranze in Regione: «Nella seduta odierna – scrivono Thomas De Luca, Fabio Paparelli, Michele Bettarelli e Vincenzo Bianconi per M5S, Pd e Misto – della II commissione che aveva come oggetto l’audizione dei gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti in merito al Pnrr dell’Umbria, la società Asm Terni SpA ha avanzato la proposta di tornare a bruciare nell’inceneritore di Terni il Css, combustibile prodotto dalla selezione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Nell’intervento immediatamente successivo i rappresentanti di Acea hanno affermato la loro disponibilità ad accogliere i rifiuti prodotti nell’inceneritore Acea Ambiente di Terni, anche in considerazione della richiesta di modifica dell’Aia, pendente dal 2014, per nuovo combustibile. Esce finalmente allo scoperto l’indicazione politica della Lega nel Comune di Terni e in Regione Umbria. Ecco a cosa serve la privatizzazione – attaccano – e la cessione del 49% di quote di Asm. Terni deve ritornare ad essere il camino unico dell’Umbria. Un salto indietro di 25 anni, quando la destra aprì la stagione dei tre inceneritori. La Lega mostra per l’ennesima volta di non avere il minimo imbarazzo nel prendere per i fondelli i cittadini, dimostrando che l’unica strumentalizzazione è la loro. Quella che stanno perpetrando nei confronti della città di Terni utilizzando i cittadini come marionette, con commissioni d’inchiesta fasulle e armi di distrazione di massa. Mentre la presidente Tesei ci prende per il naso su stadio e clinica, se il piano di privatizzazione dovesse passare ecco che a Terni si continuerebbe a bruciare rifiuti per i prossimi 30 anni».