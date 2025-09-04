Dolore e compostezza, con una partecipazione emotiva sincera e, nel cuore e nella mente di chi c’era, le tante domande che in questi giorni tutti si stanno ponendo. Si sono tenuti giovedì pomeriggio nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, a borgo Bovio, i funerali di Andrea Fiorelli, l’ex maresciallo capo della Guardia di finanza di Terni, trovato senza vita nel suo garage la sera del 22 agosto scorso.

Alle esequie, oltre a familiari, amici e semplici conoscenti, c’erano le Fiamme Gialle che, attraverso il comando provinciale di Terni – presenti anche tanti ex colleghi – e l’associazione nazionale finanzieri d’Italia sezione di Terni, hanno partecipano e portato tutta la propria vicinanza. Sulla bara di Andrea Fiorelli – ai lati i familiari, gli anziani genitori distrutti dal dolore, la figlia Giorgia, la moglie Cristina, una fila più in là il figlio Lorenzo – c’erano due berretti della Finanza posti dai militari intervenuti.

Nell’omelia del parroco, don Leopold Sandor, nessun riferimento ai dubbi e alle domande sulla morte del 59enne. Ma la testimonianza, riportata in una lettera, della sorella Paola che ha voluto ricordare Andrea come un uomo «che viveva da solo ma si è sempre interessato alla propria famiglia e al benessere dei suoi cari, spesso mettendo da parte le proprie esigenze, con grande bontà d’animo». Una vita la sua «dedicata al lavoro, a cui si è applicato con totale impegno. Aveva un sorriso e una parola buona per tutti coloro che si rivolgevano a lui con stima e affetto, certi che avrebbero potuto fare affidamento». Agli anziani genitori dedicava «tante attenzioni e premure e per loro è stato il figlio che tutti vorrebbero avere». Parole di grande stima e affetto sono state espresse infine dai rappresentanti dell’Anfi di Terni, in testa il presidente Lino Spadoni.

Presenti anche i legali dei congiunti più stretti del 59enne, gli avvocati Ravasio e Donzelli per il figlio, Romani per la moglie e Finotto per la figlia. E loro, come tutti, seguono gli sviluppi giudiziari di una vicenda che deve essere ancora scritta definitivamente. Per questo i carabinieri del Nucleo investigativo di Terni e la procura, nella persona del sostituto Raffaele Pesiri, sono al lavoro. «Nella sua vita ha sofferto e ne ha vissute tante – confida un amico – ma mai avrebbe lasciato i propri genitori, anziani e bisognosi di cure, in questo modo. Gli voleva troppo bene. E se lo avesse fatto, avrebbe scritto pagine e pagine, lui che amava scrivere e lo faceva benissimo». Per sciogliere definitivamente i dubbi serviranno ancora altri giorni.

