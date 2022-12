Terni: ladri ‘in diretta’ mentre la famiglia è all’estero. Immagini decisive per l’indagine

Condividi questo articolo su

















Ladri visti ‘in diretta’ a centinaia di chilometri di distanza, dall’estero, mentre nel primo pomeriggio di mercoledì entravano in azione in un’abitazione di borgo Bovio, a Terni. Le telecamere di sicurezza installate da una famiglia ternana che si era presa qualche giorno di vacanza, hanno consentito di immortalare l’azione criminale messa in atto dai malviventi ed ora proprio quelle immagini – di cui vi proponiamo alcuni frame – rappresentano un punto di partenza per le forze dell’ordine. Che sono giunte sul posto prima del ritorno in Italia – avvenuto nel corso della serata di mercoledì – della famiglia derubata e che hanno iniziato ad acquisire i primi elementi. Intanto ci sono quelle immagini che hanno presto fatto il giro di telefonini e social e che potrebbero consentire – si spera – di risalire presto ai responsabili. Incastrandoli.