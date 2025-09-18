Un 28enne originario dell’Ucraina è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del comando stazione di Terni per il furto compiuto la notte fra il 29 e il 30 agosto scorsi presso l’Ipsia ‘Pertini’ di Terni. Ad accorgersi dell’accaduto era stato il personale della scuola: dal laboratorio di elettronica posto al primo piano, erano stati asportati vari oggetti di valore tra cui 16 computer portatili, 12 tablet e vari utensili da lavoro.

«Dal sopralluogo effettuato – riporta una nota dell’Arma di Terni che fa seguito ad un articolo de ‘Il Corriere dell’Umbria‘ a firma di Simona Maggi – è emerso che lo sconosciuto era entrato forzando la maniglia di una finestra posta sul retro dello stabile. Nella circostanza è stato rinvenuto un telefono cellulare che, a seguito dei successivi accertamenti, è risultato appartenere ad un giovane straniero già noto per i suoi precedenti. Gli ulteriori elementi acquisiti mediante la visione dei filmati di videosorveglianza della scuola hanno portato all’identificazione definitiva del presunto responsabile, ex studente dello stesso istituto, che è stato pertanto denunciato». Nel contesto delle indagini, i carabinieri della stazione di Terni – coordinati dal comandante Piero Pacetti – hanno perquisito l’abitazione del 28enne trovando «buona parte della refurtiva», poi restituita al preside della scuola.